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Nicole Kidman'ın açtığı oteli, ünlü turizmci satın aldı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da mayıs ayında açılışını ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman'ın yaptığı The Bodrum By Paramount Hotel'i, ünlü turizm yatırımcısı ve işletmecisi Turan Avcı satın aldı

02 Aralık 2017 13:52

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da mayıs ayında açılışını ünlü Hollywood yıldızı Nicole Kidman\'ın yaptığı The Bodrum By Paramount Hotel\'i, ünlü turizm yatırımcısı ve işletmecisi Turan Avcı satın aldı.
Torba Mahallesi Zeytinlikahve Mevkii\'nde işadamı Atilla Uras\'ın yaptırdığı, dev film şirketi Paramount Pictures\'ın kiralayarak 13 Mayıs\'ta Nicole Kidman\'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiği The Bodrum By Paramount Hotel\'in, ünlü turizm işletmecisi ve yatırımcısı 40 yaşındaki Turan Avcı satın aldığı belirtildi. Torba\'da 5 yıldızlı, delüks, 1400 yataklı Vogue Otel\'in mülk sahibi ve işletmecisi Turan Avcı, geçen perşembe günü gerçekleştirilen resmi satışta 80 milyon dolara tesisi satın aldı. Otelin önceden yapılan sözleşmesinin süreceğini belirten Vogue Otelleri Yatırımcı Temsilcisi Cem Avcı, şöyle dedi:
\"Şu anda yönetim kurulu başkanımız Turan Avcı ile birlikte Moskova\'da turizm ve otel yatırımlarımız devam ediyor. Bodrum\'da halen işletmesini yaptığımız turistik tesislerimize bir yenisini daha ilave ederek dünyaca ünlü bir tesisi Türk turizmine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Turizm sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiği günlerde hiçbir şeyi bahane etmeden yatırımlarımızı sürdürüp, hem turizm hem de ekonomiye canlılık getirmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Turizm sektöründeki yatırımlarımız sürerken hizmet ve tesis kalitesindeki çıtayı da sürekli yukarı doğru çekiyoruz.\"
TESİSİN ÖZELLİKLERİ
Turistik tesis Bodrum merkeze yaklaşık 10 dakika ve Milas Bodrum Havalimanı\'na ise 20 dakika uzaklıkta. 80 deluxe ve suit oda, 54 villa tipi ev ile birlikte açık ve kapalı havuzları bulunuyor. İçinde hamamı ve saunası olan özel villalar ile 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş tesiste çeşitli restoranlar, barlar, 12 odalı bir SPA, mağazalar ve villalara tahsis edilmiş yüzme havuzları yer alıyor. Konaklayanlar Ege kıyısında dinlenmenin yanı sıra paraşüt ile yelken, rüzgar sörfü, su kayağı, balıkçılık, yelken ve dalış gibi faaliyetlerden de faydalanabiliyor.

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