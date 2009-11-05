Nicole Kidman'dan aşk ve seks itirafları

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Tom Cruise’la çok merak edilen 10 yıllık evliliğiyle ilgili ağzını kapalı tutan Nicole Kidman, bu kez sıradan evliliğinden karşılaştığı tuhaf cinsel fetişlere kadar her şeye değindi. 42 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar sıradan ilişkiler yaşamış olmaktan yakınırken şarkıcı Keith Urban’la evliliğiniyse tehlikeli ve tutkulu olarak niteliyor. “Tek eşli ilişkiler de yaşadım, tuhaf seks fetişleriyle de karşılaştım” diyen Oscar ödüllü yıldız, “Çok erken ünlü oldum” ve “Ünlü birinin karısı olduğum için bir yıldız oldum” itirafında bulunuyor ve Avustralyalı şarkıcı Urban’la evlendikten sonra günlüklerini yaktığını söylüyor. Kidman, Cruise’la bir film setinde tanıştıktan sonra 1990’da evlenmiş, 2001’de ayrılmıştı