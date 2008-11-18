Nicole Kidman sinemayı bırakıyor mu?

Oscar ödüllü Nicole Kidman (41), bir oyuncu olarak hayatına devam edip etmeyeceğini bilmediğini, "Çünkü hayatta yapmak istediği başka şeyler bulunduğunu" söyledi.



Güzel oyuncu, rol aldığı yeni filmi "Avustralya" nın galasından önce geldiği Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen basın toplantısında, oyuncu olarak geleceğinden emin olmadığını, daha fazla çocuk yapmak istediğini ifade etti. Hayatta büyük fırsatlar elde edeceği bir konumda bulunduğunu, ancak daha fazla çocuk sahibi olmayı tercih edebileceğini anlatan Kidman, oyunculuktan başka şeyler de yapmak istediğini belirtti.



Kidman'ın Nashville'de yaşadığı şarkıcı eşi Keith Urban'dan 4 aylık Sunday Rose adlı bir kızı, Tom Cruise ile yaptığı ilk evililiği sırasında evlat edindiği iki çocuğu bulunuyor.