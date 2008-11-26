Nicole Kidman BM'de iyiniyet elçısı

BM Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM) iyiniyet elçisi, Oscar ödüllü aktris Nicole Kidman, dünyada her 3 kadından birinin hayatı boyunca cinsel istismara uğradığını, bu durum devam ettiği sürece, kadınlara karşı şiddeti durdurma konusuyla herkesin ilgilenmesi gerektiğini söyledi



Avustralyalı Kidman, BM'de düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl ''25 kasım - Kadınlara Karşı Şiddeti Sona Erdirme Günü''nde, ''Kadınlara Karşı Şiddete Son'' adlı internet kampanyasını başlattıklarını anımsatarak, bugün kampanyanın sonucunu Genel Sekreter Ban Ki-Mun'a sunmak üzere BM'ye geldiğini belirtti.



Kidman ''Dünyada her 3 kadından ve kız çocuğundan biri hayatları boyunca cinsel istismara uğramaya devam ettiği sürece, kadınlara karşı şiddeti durdurma herkesin meselesi olmalı'' dedi. Kidman, UNIFEM'in de internet kampanyasını bu amaçla başlattığını belirterek, ''Bu kampanyanın sözcüsü olarak görev yapmaktan gurur duydum'' diye konuştu. Kampanyanın amacının kadınlara karşı şiddetin durdurulması amacıyla ilk etapta 1 milyon isim toplamak olduğunu anımsatan Kidman, ''Bangkok'tan Tanzanya'ya, Ekvador'dan Fiji'ye, Ürdün'den Hindistan'a, tüm dünyada 1 milyon hedefin çok çok üzerinde isim topladık, bugün itibariyle 5 milyon 66 bin 549 kişi bu kampanya için adını yazdırdı'' ifadesini kullandı. Kidman, BM'nin tüm iyi niyet elçilerine de seslenerek hepsinin bu konuyla ilgilenmeye devam etmesini istedi. Kidman, bir gazetecinin, BM iyi niyet elçisi olmasının aile hayatını nasıl etkilediğini ve çocuklarıyla kadınlara yönelik şiddet konusunu konuşup konuşmadığını sorması üzerine ise bu tür toplantılarda ailesiyle ilgili konuşmak istemediğini, çocuklarıyla bu tür konuları elbette konuştuğunu söyledi. Kidman kampanyanın amacına ulaşıp ulaşmadığını sorulması üzerine, kampanyanın ''karar vericilere'' yönelik olduğunu belirterek, genellikle kadınlara karşı şiddet uygulayanların kanundan kaçabildiklerini, cezalandırılmadıklarını, o yüzden kanunları değiştirebilecek ''karar vericilere'' seslerini duyurmak istediklerini bildirdi. Kadınlara şiddet konusunun toplumlarda fazla konuşulmadığını vurgulayan Kidman ''Bu konuyu konuşurken duyulan utanç duygusunu kaldırmak, bu konunun tartışılmasını ve sorumluların kanun önünde ceza görmelerini istiyoruz'' dedi. Kidman UNIFEM elçisi olmaya ve kadınlarla ilgili olarak çalışmaya nasıl karar verdiğinin sorulması üzerine ise 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuyken ailesinde bu tür konuların tartışıldığını, özellikle annesinin Avustralya'da mültecilerle ilgilendiğini anlattı. Avustralyalı aktris, hem UNIFEM iyi niyet elçisi olarak hem de aktris olarak bu konuya önem verdiğini, elinden geldiğince çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Kidman basın toplantısının sonunda BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a kampanyada yer alan 5 milyonun üzerindeki ismi içeren defteri sunmaktan büyük onur duyacağını belirtti. Nicole Kidman daha sonra düzenlenen toplantıda, Genel Sekreter Ban'a kampanyaya isimlerini yazdıranların listesinin bulunduğu büyük defteri takdim etti