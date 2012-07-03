Nicolas Sarkozy'nin evi ve bürosu polis tarafından arandı

Fransa'da yargı, dokunulmazlığı kalkan eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmaya başladı. Soruşturma kapsamında Sarkozy'nin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Dünya kozmetik devi L'Oreal'in büyük hissedarı Liliane Bettencourt'un Sarkozy'ye 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının finansmanı için yasadışı yollardan fon aktardığı iddiaları hakkında soruşturma başlatan Bordeaux Mahkemesi soruşturma hakimleri bugün Sarkozy'nin Paris'teki evi ve işyerlerinde arama yaptırdı. Arama sonrası Sarkozy'ye ait hiçbir belgeye el konulmadığı bildirildi.

2010 yılında patlak veren ve Fransa'da "Bettencourt Olayı" olarak anılan skandal kapsamında, L'Oreal'ın eski patronunun Sarkozy'ye seçim kampanyasının finansmanı için zarf içinde gizlice yüklü miktarda nakit para verdiği iddia edilmişti. Liliane Bettencourt'un eski muhasebecisi, patronunun Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasının finansal sorumlusu olan Eric Woert'e elden 150 bin Euro verildiğini iddia etmişti. Aynı soruşturma kapsamında gizli tanıklar da 2007 seçim kampanyası sırasında Sarkozy'nin Bettencourt'u birçok kez ziyaret ettiğini ve kendisinden para aldığını öne sürmüştü.

Sarkozy'nin dokunulmazlığı 16 Haziran'da sona ermişti.