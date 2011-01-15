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Yaşam

NİCOLAS CAGE'A DENİZLİ'DE KRAL DAİRESİ DENİZLİ (A.A)

15 Ocak 2011 13:42

-NİCOLAS CAGE'A DENİZLİ'DE KRAL DAİRESİ  DENİZLİ (A.A) - 15.01.2011 - Beyaz travertenleriyle Hollywood dünyasına adım atmaya hazırlanan Denizli'de, ''Hayalet Sürücü 2'' filminin başrol oyuncularından Nicolas Cage için 250 bin dolarlık kral dairesi hazırlanıyor. Colossae Otel Genel Müdür Yardımcısı Metin Paç, ''Hayalet Sürücü 2'' filminin çekimleri için 22 Ocak'ta Denizli'ye gelmesi beklenen Nicolas Cage için Colossae Termal Otel'de 160 metrekarelik bir alana özel tasarlanmış, saunası, çalışma odası, misafirhane, yatak odaları, mutfağı ve özel mobilyaları olan tripleks formda bir kral dairesi hazırladıklarını söyledi. Çalışmalar devam eden binanın zemin katında özel bir yüzme havuzu ve dinleme alanı yaptıklarını dile getiren Paç, şöyle konuştu: ''Dairenin ikinci katında çalışma odası ile misafir ağırlama bölümleri yer alıyor. Üçüncü katta ise yatak odası ile sauna bulunuyor. Her ayrıntıyı düşündük. Dairede kullanılacak renkleri Nicolas Cage, kendisi belirledi. Duvar gri, tavan beyaz ve dolaplar da koyu ceviz renginde oldu. Bizden istediklerini anlattılar, biz de ona göre projemizi hazırladık. Çalışmalarımızı Nicolas Cage'in gelişine kadar tamamlayacağız. Amacımız Denizli'nin ve Pamukkale'nin adını tüm dünyaya duyurmak. Ünlü aktörü en iyi şekilde ağırlayacağız.'' Güvenliğe çok önem verildiğini belirten Paç, ''Biz de binanın güvenliği için ayrı giriş çıkışlar yaptık. Daire bittikten sonra da güvenlik için gerekli çalışmaları yapacağız'' dedi. Paç, film çekiminde görev alanların, 220 kişilik bir ekiple 10 gün boyunca Denizli'de kalacağını sözlerine ekledi.

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