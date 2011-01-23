-NİCOLAS CAGE: KAPADOKYA'YI ÇOK BEĞENDİM NEVŞEHİR (A.A) - 23.01.2011 - ''Hayalet Sürücü 2'' filminin başrol oyuncusu Oscar ödüllü aktör Nicolas Cage, Kapadokya'yı çok beğendiğini söyledi. Cage, Zelve Açık Hava Müzesi'ndeki çekimlerin ardından vadiden yürüyerek, kendisini bekleyen aracına doğru geldi. Cage'nin terli ve yorgun, üzerinin oldukça tozlu olduğu görüldü. AA muhabirinin ''Kapadokya'yı nasıl buldunuz'' sorusuna Cage, ''Kapadokya'yı çok beğendim, çok hoş ve çok güzel'' karşılığını verdi. Cage, daha sonra set alanında bekleyen araca binerek, Nevşehir'in merkeze bağlı Uçhisar beldesinde eşi ve çocuğuyla beraber kaldığı Argos in Cappadocia Oteli'ne geçti. Bu arada, çekimler nedeniyle Zelve Açık Hava Müzesi'nin bazı bölümleri ziyarete kapatıldı.