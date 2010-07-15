Nicolas Anelka, küfür sonrası ilk kez konuştu

T24 - Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda Meksika ile oynana ve 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Domenech'e küfrettiği için takımdan kovulan Chelsea'nin Fransız yıldızı Anelka sessizliğini bozarken, "Ben olmasam başka bir oyuncu patlayacaktı" dedi.



2010 Dünya Kupası finallerinde, teknik direktör Raymond Domenech'e küfrettiği gerekçesiyle takımdan kovulan Anelka sessizliğini bozdu. Anelka, ''Ben olmasam başka bir oyuncu patlayacaktı'' diye konuştu.



Nicolas Anelka, kendisini takımdan kovulmasının ardından, diğer oyuncuların buna tepki gösterip idmana çıkmamasıyla ilgili olarak görüş ayrılıkları yaşandığına da karşı çıktı. Anelka, bütün oyuncuların kendisiyle dayanışma içinde olduğunu ve kendisinin kampı terk etmesinin ardından, idmana çıkmama kararının hep birlikte, bütün oyuncular tarafından alındığını ifade etti.



İngiltere'nin Chelsea takımında top koşturan oyuncu, ''İdmana çıkmak isteyen varsa şimdi çıksın konuşsun ama ben bütün oyuncuların idmana çıkmama konusunda ortak karar aldığını yüzde yüz biliyorum'' dedi.





Anelka'ya 'sessiz ol' çağrısı





Yaşanan olayların ardından Chelsea'den Fransız yıldızı Anelka'ya susumasını söylemiş, gruptan çıkamayan Fransa'nın takım halinde ülkeye dönmesinin ardından da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski Barçalı yıldız Thierry Henry ile bir göüşme gerçekleştirmişti.





FIFA'dan Fransa'ya: Futbola siyaset karıştırma





Ardından futbol federasyonu sorumluları ile görüşmelerde bulunan Fransız siyasiler FIFA Başkanı Sepp Blater tarafından, futbola siyaset karıştırmamaları konusunda uyarırken, Fransa Futbol Federasyonu başkanı Jean-Pierre Escalettes istaifa etmek zorunda kalmıştı.



Teknik direktör Raymonda Domenech yerine de eski yıldızlardan Laurent Blanc getirilmişti.





