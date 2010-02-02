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Yaşam

Nicola'dan Carla'ya konser izni çıkmadı!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eşinin San Remo Müzik Festivali açılışında şarkı söylemesine izin vermedi.

02 Şubat 2010 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eşi eski top model ve şarkıcı Carla Bruni'nin bu ay düzenlenen San Remo Müzik Festivalinin açılışında şarkı söylemesine izin vermedi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Gino Paoli ile birlikte İtalyanca düet yapması öngörülen Bruni, açılış gecesine katılmaktan vazgeçti.

Basın, yarışmaya katılacak Simone Chirsticchi adlı şarkıcının, yarışmada seslendireceği ''Meno Male" şarkısında Sarkozy ve Carla Bruni ile dalga geçmesinin Fransa Cumhurbaşkanlığının sert tepkisine yol açtığını yazdı.

San Remo şarkı yarışmasını 2007 yılında kazanan 33 yaşındaki Simone Chirsticchi, son bestesinde, ''dünyanın ekonomik kriz ve doğal afetlerle boğuştuğu bir dönemde, magazin basınının Carla Bruni ve Sarkozy'ye gösterdiği yoğun ilgiyi'' ön plana çıkararak, bu duruma tepkisini ince bir mizahla dile getiriyor.

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