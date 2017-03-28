Nicki Minaj Londra saldırısı nedeniyle klibini değiştirdi

ABD'li şarkıcı Nicki Minaj saldırıdan günler önce İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Köprüsü üzerinde çektiği klibi, gözden geçiriyor.

Ünlü rapçi, dört kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı terör saldırısından sadece birkaç gün önce Drake ve Lil Wayne ile birlikte seslendirdiği "No Frauds" şarkısının klibi için saldırının gerçekleştiği Westminster Köprüsü üzerinde kamera karşına geçmişti.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, son düzenlemeleri yapılan klip, Nicki Minaj'ın köprü üzerindeki çekimleri yayımlamanın uygun olmadığına karar vermesi üzerine tekrar çekilecek.

Westminster Köprüsü üzerindeki saldırı kameraya böyle yansımıştı: