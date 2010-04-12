Nicholas Cage ekonomik krizde

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Cage 50 milyon dolar fiyatla evini satışa çıkarmıştı ancak bu fiyatı veren bir alıcı bulunamadı. Tüm dünyada 15 evi olan 46 yaşındaki Nicolas Cage'in bir adet jeti, dört tane yatı ve İngiltere'de bir şatosu bulunuyor.