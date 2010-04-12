Nicholas Cage ekonomik krizde

T24- Hollywood'un en popüler aktörlerinden biri olan Nicolas Cage, California, Bel-Air'deki malikanesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Geçen yıl 26 milyon dolar kazanarak Hollywood'un en çok kazanan beşinci oyuncusu olan Cage, daha önce Tom Jones ve Dean Martin'e ait olan malikanenin taksitlerini ödeyemeyince evine el konuldu.
Cage 50 milyon dolar fiyatla evini satışa çıkarmıştı ancak bu fiyatı veren bir alıcı bulunamadı. Tüm dünyada 15 evi olan 46 yaşındaki Nicolas Cage'in bir adet jeti, dört tane yatı ve İngiltere'de bir şatosu bulunuyor.