Nice saldırısının ardından gözaltıların sayısı 3 oldu

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıda saldırgan Brahim Aioussaoi'nin bağlantısı olduğu belirtilen 3'üncü kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırının ardından gözaltılar sürüyor. Saldırgan olduğu tespit edilen Tunus vatandaşı Aioussaoi'nin sığınmacı teknesiyle ülkesinden ayrılarak 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaştığı ve 29 Ekim sabahı Bari üzerinden trenle Nice kentine geldiği tespit edildi. Aioussaoi'nin saldırıyı gerçekleştirmeden önce ailesiyle konuştuğu öğrenildi.

Fransız polisi olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle üç kişiyi daha yakaladı. 47 yaşındaki bir adamın gözaltına alınmasından sonra, 33 yaşındaki bir şüpheli evine yapılan baskınla ele geçirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın “İslamcı ideolojiyle savaşta olmasından” dolayı Fransa topraklarında yeni saldırılar olabileceğini söylemişti. RTL'ye konuşan Darmanin, “Hem içeride hem de dışarıdaki düşmana karşı savaş halindeyiz. Bu tarz korkunç saldırıların tekrarlanabileceğini anlamalıyız” dedi.

Perşembe günü meydana gelen saldırıda bir kişi kilisenin içindeki üç kişiyi öldürmüştü. Öldürülenlerden birinin kafası kesilmişti. Kısa süre önce de dersinde Hz. Muhammed'i resmeden Charlie Hebdo karikatürünü öğrencilerine gösteren bir öğretmen Paris'te kafası kesilerek katledilmişti.