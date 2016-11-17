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Spor

Niasse'ye resmi teklif

Ersun Yanal'ın Niasse ile birlikte Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'i de transfer etmek istediği öğrenildi

17 Kasım 2016 12:10

Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, Oumar Niasse’yi gündemine aldı.

Başkan Muharrem Usta’nın Senegalli forvetin menajeriyle yaptığı görüşmenin olumlu geçmesinin ardından bordo-mavililerin, futbolcunun kulübü Everton’a teklifte bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor’un 2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor formasını giyen 26 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği belirtildi.

 

Ömer Ali Şahiner de listede

 

Öte yandan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın “Hem Niasse hem de Ömer Ali Şahiner bize önemli katkı sağlar. İkisinin de takıma kazandırılmasını isterim” dediği, bunun üzerine yönetimin iki oyuncu için de şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi.

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