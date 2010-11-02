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Spor

NİANG'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 22:10

-NİANG'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6 Kasım Cumartesi günü Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşamki antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren antrenmanda sarı-lacivertliler, Alper Aşçı'nın hazırladığı program doğrultusunda önce salonda, sonra da üst sahada oluşturulan özel parkurda dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon yüklemeleri yaptı. Kondisyon çalışmalarından sonra büyük sahaya inen sarı-lacivertliler, burada da 3 grup halinde pas çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı. -NİANG'DAN SEVİNDİRİCİ HABER- Sol kaburga bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Niang'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bireysel futbolcu antrenörü Dolu Aslan yönetiminde bu akşam yürüyüş yapan golcü futbolcuda, tedavinin ardından olumlu gelişmeler yaşandığı belirtildi. Tedavileri süren Selçuk, Güiza, Gökhan Gönül ve genç futbolcu Berk, Dolu Aslan yönetiminde takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Dia da takımdan ayrı koşu yaparken, İlhan'ın tedavisine de devam edildiği bildirildi. Soğuk algınlığı başlangıcı nedeniyle kendisini kötü hisseden Emre'nin tedbir amaçlı olarak dinlendirildiği belirtilirken, dün A2 takımının maçında forma giyen kaleci Ertuğrul'un sakatlık geçirdiği ve tedavi edildiği kaydedildi. Fenerbahçe, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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