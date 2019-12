-NİANG SERTLİKTEN YAKINDI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptığı maçta kaburga bölgesinden sakatlanan Senegalli golcüsü Mamadou Niang, derbideki sertlikten yakınarak, ilk kez böyle bir sakatlık yaşadığını ifade etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Niang, derbide sarı-kırmızılı ekipten en az 2 oyuncunun atılması gerektiğini savunurken, hakemin göstermediği kartların maçın kaderini doğrudan etkilediğini belirtti. Derbi maçın ardından özellikle maçtan sonra ve ertesi gün çok şiddetli ağrılar çektiğini kaydeden Niang, sağlık ekibinin çalışmalarıyla durumunun daha iyiye gittiğini kaydederek, ''Bir futbolcu da çok az rastlanacak hemen hemen hiç rastlanmayacak bir sakatlık bu. Böyle bir sakatlığı ilk kez yaşıyorum. Tabi ki normal bir durum, çünkü saha içinde o kadar şiddetli darbelere ve tekmelere maruz kalıyoruz ki... Gözlemlediğim kadarıyla hakemler de bunlara son derece müsamaha gösteriyor, faul çalmıyor, oyunu durdurmuyor. Sonuç itibarıyla ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Sinir bozucu bir durum'' şeklinde konuştu. Kendisini maçlara tamamıyla vererek mücadele eden bir futbolcu olduğunu belirten Niang, ''Her anını, saniyeyi tek tek hatırlıyorum. Özellikle maçlardan sonra televizyondan tekrar izliyorum. Bütün olayları tek tek hatırlıyorum'' dedi. -''VERİLMEYEN KARTLAR MAÇIN KADERİNİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ''- Derbi maçta yolunda gitmeyen şeyin ne olduğu sorulan Fenerbahçeli futbolcu, şöyle konuştu: ''Maç içinde hepimiz en iyi gayreti göstermeye çalıştık. Zaman zaman iyi işler yaptık, zaman zaman hatalı davranışlarımız oldu. Bunların hepsini değerlendiriyoruz, hocamız hatalarımızı her zaman olduğu gibi gösterecektir. Biz onun direktifleri doğrultusunda daha iyi olmaya çalışacağız. Kişisel düşüncem maçla alakalı, burada Galatasaraylı futbolcular tarafından son derece sert fauller gerçekleştirildi. Ancak karşılığı olan oyun kuralları içindeki kartlar hakem tarafından gösterilmedi. Bu da maçın kaderini doğrudan etkiledi diye düşünüyorum'' -''EN AZ İKİ OYUNCU ATILMALIYDI''- Galatasaray maçını tekrar izlediğinde kaç oyuncunun atılması gerektiği sorusuna, ''En az 2 oyuncu atılmalıydı'' diye yanıt veren Fenerbahçeli futbolcunun ifadeleri şöyle: ''Bence en az 2 oyuncu atılmalıydı. Çok farklı şeyler bunlar. Genel durumdan bahsettim. En az 2 diyebilirim, ama farklı pozisyonlar, çok net verilmeyen, yüzde yüz penaltılar, bariz pozisyon aldığımda kaldırılan ofsaytlar...Teknik detaya inmeye gerek yok. Bu bir gerçek o gün gerçekten bir sıkıntı yaşadık.'' İlk kez Galatasaray derbisi oynadığı hatırlatılan Senegalli futbolcu, statta çok güzel bir atmosfer olduğunu, taraftarın üzerine düşeni tamamıyla yaptığını ancak taraftarlara bu gayreti karşısında galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını kaydetti. -''AĞRILARIM SÜRÜYOR...''- Bursaspor maçı için durumu sorulan Fenerbahçeli futbolcu, şu an için bir şey söylemesinin mümkün olmadığını, ağrılarının devam ettiğini kaydetti. Niang durumunu, ''Gerçekten hiç rastlanmayan bir sakatlık, futbolcuda olmayacak bir sakatlık. Sağlık ekibimizle sürekli sakatlığımızı takip ediyoruz. Hedefim oraya gidebilmek ancak şu anda bir şey söylemem imkansız. Çünkü ağrılarım şu an itibarıyla sürüyor'' şeklinde özetledi. Niang, maçtan sonra takım arkadaşı Dia ile birlikte bir gece kulübünde eğlendikleri yönündeki haberlere gülüp geçtiğini belirterek, ''Maçtan sonra yürüyecek durumda bile değildim'' dedi.