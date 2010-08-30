-NİANG: KOCAMAN'IN SÖYLEDİKLERİNİ YAPTIK İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Manisaspor maçında 2 gol atan Fenerbahçe'nin yeni transferi Mamadou Niang, Avrupa'dan elendikten sonra Manisaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Niang, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadıkları düş kırıklığından sonra bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, ''Avrupa'dan elenmenin ardından özellikle psikolojik olarak bu maça hazırlanmak çok kolay değildi. Ancak teknik direktörümüz gerekenleri anlattı ve onun söylediklerini yerine getirerek, karşılaşmayı kazandık. Son derece mutluyuz'' dedi. Aykut Kocaman'ın konuşmalarıyla bu maçta kendilerini motive ettiği kaydeden Senegalli futbolcu, ''Maça iyi başlamadık. Rakibimizin golünün ardından saha içinde iyi organize olduk. 2 gol bulduk. Bu çok önemliydi'' diye konuştu. Niang, Türkiye'deki lige alışıp, alışmadığıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: ''Defansta oynayan arkadaşlar çok sert müdahale ediyorlar. 5 sene Fransa Ligi'nde oynadım. Benim için yepyeni bir ülke, oyun tarzı, alışmam belli bir zaman alacak. Sahada mücadele etmek en fazla ön planda tuttuğum şey. Goller atmak için buraya geldim. Taraftar için ne kadar çok mücadele edersem, burada işlerimin o kadar iyi olacağını düşünüyorum.''