-NİANG: İYİ OYUNLA FARKLI KAZANDIK İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Mamadou Niang, Bucaspor maçını iyi bir oyun sonucunda farklı skorla kazandıklarını söyledi. Niang, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçı kazandıklarını ifade ederek, ''Kazandığımız için çok mutluyuz. İyi bir oyunla farklı kazandık'' dedi. Uzun bir sakatlıktan sonra oynamaya başladığını kaydeden Niang, ''Çok sıkıntılı bir sakalıktı. Uzun bir antrenmansızlık sürem oldu. Bugün oynamayı çok arzu ettim. Başarılı bir performans sergilediğimi düşünüyorum'' diye konuştu. Niang, oyunda zaman zaman sinirlendiğinin belirtilmesi üzerine, oyunun başında rakip oyuncuların formadan çekmelerine hakemin kart göstermediğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Oyunun başında özellikle formadan çekme pozisyonları son derece abartılıydı. Hakem bunu görmesine rağmen rakip oyuncuyu uyaracak, cezalandıracak kararlar vermedi. Sarı kartını kullanmak için 70. dakikayı bekledi. Bu kadar uzun süre kart görmeyen oyuncular da bizim gibi santrforları durdurmak için daha rahat mücadele eder. Ben duruma alışıyorum, alışacağım da.'' İkinci yarıda sıkıntı yaşadıkları dönemde oyuna giren Semih ve Dia'nın oyunu değiştirdiğini belirten Niang, şu anda oynadığı mevkii de kendini iyi hissettiğini, Alex ile de sonradan oyuna giren Semih ile de iyi anlaştıklarını sözlerine ekledi. Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün ise zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada kazandıkları için mutlu olduklarını anlatarak, ''Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmamız çok önemli. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama ne yazık ki gol yeme hastalığından bu maçta da kurtulamadık. Ama bence çok iyi oynayarak kazandık, arkadaşlarımı kutluyorum'' dedi. Bekir, sarı-lacivertli takımın yaptığı son 3 maçta görev aldığını belirterek, ''Her maçta kendimi daha iyi hissediyorum. 11 hafta oynamayıp, sonradan forma şansı buldum. Bunu değerlendirmek istiyorum, daha iyi olacağımı biliyorum'' ifadelerini kullandı.