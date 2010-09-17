-NİANG GALİBİYETE KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mamadou Niang, 19 Eylül Pazar günü oynayacakları Beşiktaş derbisinin çok zor geçeceğini bildiklerini ifade ederek, ''Lige kötü başladık, mağlubiyetler aldık ve onların ardından bu derbi daha da önemli hale geldi. Kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacağız, çünkü artık kaybetme hakkımız kalmadı'' dedi. Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan ''Günün Röportajı'' programına katılan Niang, Beşiktaş'ın nasıl bir takım olduğunu, gücünü ve sezon başından bu yana sergilediği performansı bildiklerini kaydederek, çalışmaları buna göre yaptıklarını ve en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Niang, derbilerin atmosferinin diğer maçlara göre farklı olduğunu belirterek, şunları ifade etti: ''Fransa'da Paris St. Germain ile oynadığımız maçlar benim için unutulmazdı. Çok sıcak atmosferlerde oynanan maçlardır bunlar. Stat dışında gerginliğin arttığı maçlar yaşadım. Buradaki derbileri henüz bilmiyorum, stat içi ve dışı havayı bu hafta göreceğim. Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz ve kazanmak zorundayız. Taraftarlarımızın da katkısıyla bunu yapacağız. Fransa'da taraftarımıza takımın 12. oyuncusu derdik. Burada da Fenerbahçe taraftarı aynı şekilde rol alıyor. Taraftar bir takım için çok önemlidir. Bizi desteklemek için statta çok güzel bir atmosfer, çok iyi bir ambians yaratacaklarını biliyoruz. Onları mutlu edeceğiz.'' -''İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMAMAK BİZİ ÇOK ÜZÜYOR''- Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamadığını ve bu durumun kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Senegalli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: ''Trabzonspor maçından bahsedecek olursak, kalemizde bir anda goller gördük, çok iyi bir başlangıç olmadı bizim için. Kayserispor maçında da topa en iyi sahip olduğumuz anlarda gol yedik. Sonra hemen 2. gol geldi. Bunun çözümü hocamızın söylediklerini yapıp, daha çok çalışıp, sorunları belirleyip üzerine gitmek. Aynı şekilde Avrupa'dan elendiğimiz PAOK maçında da 1 gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu fakat atamadık. Burada attık fakat talihsiz bir şekilde elendik. Şu andaki seriden daha iyi bir seriye gelmek için tabii ki mümkün olduğu kadar çabuk başarılı sonuçlar almalıyız. Ancak ben yeni geldiğim için bir şey söyleyemem, teknik ekip bunu bilir ve onlar mümkün olduğu kadar kısa süre içinde seviyeyi yükseltmek adına gereken hamleleri yapıyorlar.'' Niang, takımda 4 tane gol kralı olduğunu ve forma rekabetinin çok çetin geçtiğini dile getirerek, ''Çok silahı olan ve çok iyi oyuncuları olan bir takımız. Gelirken bunu biliyordum zaten. Çok iyi oyuncuların olması ve rekabetin üst düzeyde yaşanması her şeyden önce Fenerbahçe'ye kazandıracaktır. Biz biliyoruz ki Fenerbahçe formasıyla sahada olmak hiç de kolay bir iş değil ve bunu yapabilmek için bütün gücümüzle çalışmak zorundayız. Hafta sonunda oynayacağım maç için formayı kapmak adına çok çalışmam gerekiyor ve antrenmanlarda bunu yapıyorum'' dedi.