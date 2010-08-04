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Spor

Niang: 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü ancak, Marsilya yönetimi tarafından satışına onay verilmeyen Mamadou Niang önemli açıklamalarda bulundu.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Niang'dan çarpıcı açıklamalar... Marsilya'nın golcüsü, kulübünden anlayış beklediğini ve futbol hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini açıkladı. Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü ancak, Marsilya yönetimi tarafından satışına onay verilmeyen Mamadou Niang önemli açıklamalarda bulundu.


Fransız L'equipe Gazetesi'ne demeç veren golcü oyuncu, Fenerbahçe'den cazip bir teklif aldığını ve sarı-lacivertli takımda oynamak istediğini söyledi.


Marsilya Kulübü'nden anlayış beklediğini ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Yeni bir mücadele ve heyecan aradığımı söylemiştim. Hafta sonundan itibaren bu şartlar oluşmaya başladı. Fenerbahçe Türkiye'de çok popüler bir kulüp. Dia da oradaki şartların çok iyi olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.


Seçimine saygı gösterilmesini isteyen Niang, "5 yıldır Marsilya forması giyiyorum ve buraya gönülden bağlıyım. Tüm kalbimle Marsilya'nın başarısı için ter döktüm. Hep Marsilyalı olarak kalacağım. Hatta futbolu bıraktıktan sonra da burada yaşayacağım. Ancak şimdi yeni bir heyecan yaşamak istiyorum" dedi.


Niang, teknik direktör Didier Deschamps'ın istemesi halinde haftasonunda ligin ilk haftasında oynanacak Caen maçında oynayabileceğini de söyledi.


Marsilya izin vermiyor


Niang, takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmek istediğini birkaç gün önce de Marsilyalı yöneticilere söylemiş, ancak bu talep yetkililerce reddedilmişti.


Marsilya Başkanı Jean-Claude Dassier, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Niang, bize ayrılmak istediğini bildirdi. Teknik Direktör Didier Deschamps ve Sportif Direktör Jose Anigo ile uzun süre görüştü. Ancak bizimle sözleşmesi 2014 yılına kadar devam ediyor ve uygun bir ücret alıyor. Sözleşme imzaladığınızda şartlarını yerine getirmelisiniz'' dedi.


Dassier, ''Fenerbahçe'den gelen maddi teklif göz önüne alındığında Niang'in gitmek istemesini anlayabiliyorum. Ancak ligin başlamasına 4 gün kala Niang'in takımdan ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Bu ciddi bir yaklaşım değil'' diye konuştu.


Marsilya Başkanı Dassier, Fenerbahçe'nin Niang için yaptığı 6 milyon avroluk teklifi de yetersiz bulduğunu belirtti.

2005'ten beri Marsilya forması giyen Niang, geçen sezon 18 golle ligin gol kralı olmuştu.

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