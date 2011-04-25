-NIANG ANTREMANI YARIDA BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün Bucaspor'u yenerek liderliğe yükselen Fenerbahçe, izin yapmadan 31. haftadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Bucaspor maçında forma giyen oyuncular sahada ve salonda yenileme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde gerçekleştirdikleri top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Yine 2 grup halinde yapılan istasyon ve şut çalışmasının ardından, idman minyatür kale maçla sona erdi. -SELÇUK ÇIKTI, NIANG VE BILICA SAKATLANDI- Sakatlığı geçen Selçuk Şahin, takımla birlikte antrenmana çıkarken, sakatlığının ardından bugünkü idmana çıkan Mamadou Niang, şut çalışması sırasında sağ dizinde ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Yine antrenmanın ikinci bölümünde sağ aşil tendonunda ağrı hisseden Fabio Bilica da çalışmayı tamamlayamadı. Sol arka üst adalesindeki ağrılar nedeniyle antrenmana çıkmayan Mehmet Topuz'un tedavisine tesislerde başlanırken, sakatlıkları süren Issiar Dia ve Okan Alkan, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Eşi doğum yaptığı için izin alan Caner Erkin ile A2 Takımı'nın bugün oynayacağı Kartalspor maçının kadrosunda bulunan Hasan Erbey ve Berk Elitez çalışmada yer almadı. Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 27 Nisan Çarşamba günü yapacağı antrenmanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.