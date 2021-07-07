NFT'nin 2021 yılının ilk yarısındaki hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı

Bir süredir gündemden düşmeyen NFT, 2021 yılının ilk yarısında hacmini 182 kat arttırarak 2,5 milyar dolara ulaştı.

NFT, 2020 yılının ilk yarısında sadece 13,7 milyon dolarlık bir hacme sahipti. 2021’in ilk yarısında ise bu hacim, 13,7 milyon dolardan 2,5 milyar dolara yükselmiş bulunmakta. Uzmanlar, NFT hacminin burada durmayacağını ve artarak ilerlemeye devam edeceğini belirtiyor.

“Everydays: The First 5000 Days” tam 69 milyon dolara satılmıştı. Buna ek olarak Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’nin attığı ve Twitter’ın ilk tweet’i olarak bilinen paylaşım da yaklaşık 3 milyon dolara kendine alıcı bulmuştu.

NFT nedir?

NFT, yani Non-Fungible Token; ‘içinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran benzersiz dijital varlık’ olarak tanımlanabilir. Temelleri 2017’de Ethereum’da atılan NFT’ler 2021’de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geldi. Bugün NFT’ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.