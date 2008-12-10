Nezlede antibiyotik etkisiz

Soğuk alınlığı çocuklarda en sık görülen sorunların başında geliyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nuran Salman, en sık görülen üst solunum yolları hastalığının, viral enfeksiyonlar olduğunu söylüyor. Genel olarak hafif seyirli olan ve kendi kendine iyileşebilen soğuk algınlığı, dünyada en çok iş ve okul devamsızlığına yol açan hastalıktır. Halk arasında üşütme veya nezle olarak bilinir. Başlıca etkenleri rinovirus, respiratuar sinsisyal virus, koronavirus, parçınfluenza ve adenovirustür. Bebek ve çocuklarda daha sık görülür, yaş ilerledikçe seyrekleşir.Bu virüslerin esas kaynakları ilkokul çocuklarıdır. Yuva veya kreşte de virüsü alan çocuk, enfeksiyonu ailenin diğer bireylerine taşır. Hasta kişi, özellikle soğuk algınlığı belirtilerinin en fazla olduğu dönemde, birkaç gün süreyle bu mikrobu saçar.Çocuklar yılda 6-8 kez erişkinler ise 2-4 kez üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanır. Çocuklar sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir çünkü.Henüz çeşitli mikroplara ve bunlar arasında solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerle karşılaşmadıkları için bunlara karşı bağışık değillerdir.Çocuklar temizlik ve hijyen kurallarına iyi uymazlar.Okul ve yuvada bol miktarda virüs (bir çeşit mikrop) salgılayan çocuklarla sıkı temastadırlar.İlk şikâyet, ağrılı veya kaşıntılı boğazdır; bunu burnun tıkanması ve burun akıntısı izler. Öksürük gelişebilir; bu bulgu burun akıntısının azalmaya başladığı dördüncü veya beşinci gün şiddetlenir. Çoğu şikâyetler bir haftada kaybolur. Tedavi edilmediği bazı durumlarda daha ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.Soğuk algınlığı alerjik nezle ve sinüzitle karışabilir. Alerjik nezlede burun akıntısı ve tıkanıklık dışında hapşırma ve burun kaşıntısı da olur. Sinüzit çocuklarda 10 günden uzun süren burun akıntısı ve öksürükle seyredebilir. Genellikle soğuk algınlığını takiben ortaya çıkar.Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan ilaçların, küçük çocuklarda rahatlatmak amacıyla sık verilmesi ciddi problemlere yol açabilir. Yan etkilerinin en fazla gözleneceği 2 yaş altında mümkünse kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar ancak doktor denetiminde kullanılmalıdır. Soğuk algınlığında antibiyotik kullanmak yanlıştır. Çünkü virüslere karşı antibiyotiklerin etkisi yoktur.