Nez'e 'çalıntı klip' suçlaması





T24- Pop şarkıcısı Nez’in son parçası ‘Oldu mu şimdi’ye çektiği klip Rusya’da tartışma yarattı.









Radikal'in haberine göre, Rus müzik kanalı MUZ-TV’de Nez’in klibi ile Rusya’nın tanınmış şarkıcılarından Nyusha’nın ‘Ne Prebivay’ (Söz kesme) kliplerinin yan yana yayımlanması üzerine canlı yayına bağlanan şarkıcı, Nez’e ateş püskürdü.





Rus şarkıcı, “Gerçekten insanlara acıyorum. Kendilerine ait bir klip yapmak için esinti ve fantezileri dahi yok. Onlara daha çok çalışmaları ve denemeler yapmalarını diliyorum” şeklinde konuşurken, şarkıcının menajerleri ise kliple ilgili hukuki girişimlerde bulunmadan önce videonun yayından kaldırılmasını ve resmi olarak özür dilenmesini istiyor.





Nez’den klibin çalındığına dair itiraf talep edeceklerini belirten menajerler, bu taleplerinin yerine getirilmemesi halinde mahkemeye başvuracaklarını söylüyor.