T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nez: Psikolojik şiddet ve cinsel tacize uğruyorum!

“Beni takip ediyor, evimi gözetliyor, gizlice fotoğraflarımı çekiyor"

29 Aralık 2016 12:54

Şarkıcı Nez, 5 Mayıs gecesi Beyoğlu'nda gittiği mekanda kendisine psikolojik şiddet yaşatıp cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettği Kemal N.'yi savcılığa şikayet etti.

Nez, mahkemede verdiği ifadede, “Beni takip ediyor, evimi gözetliyor, gizlice fotoğraflarımı çekiyor” diyerek Kemal N.’nin tutuklanmasını istedi.

"Çok korktum"

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Nez, görülen davada hakime yaşadığı anları, "Mekanda otururken o an gizlice çekilmiş fotoğraflarım cep telefonuma mesaj olarak atıldı. Büyük korku yaşadım" sözleriyle anlattı.

"Tedirginim"

"Kapıya çıktım, adının Kemal N. olduğunu öğrendiğim kişi bana bakıp dudaklarını yaladı. Evime kadar takip etti. Evimin etrafında dolaşıp beni gözetledi. Aldırdığım koruma ve uzaklaştırma kararı gözünü korkuttu ama hâlâ tedirginim. Kemal N.'nin cinsel taciz suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum."

 

ETİKETLER

Nezifadecinsel tacizmesajcep telefonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24