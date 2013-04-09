Neyse halim söyle 'cep'im

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri kahve fincanında çıkan objelere yorum getirebilen bilgisayar yazılımı geliştirdi. Yüksek lisans öğrencileri Arif Usta, Fatih Çalışır ve Anıl Armağan coffee fortune teller-Cft isimli projeyi lisans bitirme tezi olarak hazırladı.



Kahve fincanındaki şekillerin fotoğrafı çekiliyor, bunun üzerinden temsili bir resmin çıkaran yazılım bilgisayarda önceden işlenmiş bilgilerle eşleştiriyor. Yazılımda 350'nin üzerinde objenin bine yakın farklı temsili bulunurken, hata payını en aza indiriyor.

Yazılım mühendisi Arif Usta, yazılımlarının cep telefonlarıyla çekilen kahve falındaki objeleri, normal falcıların yorumladığı gibi daha önce bilgisayara yüklenmiş yazılımdaki algoritmalarla eşleştirerek yorumlayabildiğini ifade ederken, yazılımdaki yorumların, çok sayıda ''ben bu işi biliyorum diyene sorularak hazırladığını belirtti. Usta, "Lisans bitirme tezi olarak 'kahve falı bakıyoruz' dediğimiz zaman önce insanlar bizi çok ciddiye almadı. Ancak projeyle, bilgisayar mühendisliği alanına pek çok yenilik getiriyoruz. Kahve falı projesi olmasına rağmen projenin ardında çok fazla bilgisayar algoritması yatıyor. Özellikle veri işlemeciliği ve bilgisayarların öğrenme metotları kullanılarak en iyi yorum sunuluyor." şeklinde konuştu.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altay Güvenir de kahve falının cep telefonuyla yorumlanması projesinin öğrencilerin geliştirdiği ilginç projelerden biri olduğunu vurguladı.

Günlük hayatta pek çok kişinin ilgisini çekebilecek özellikler taşıyan yazılımın akademik olarak da önemli çalışmalar içerdiğini bildiren Güvenir, "Fincanda siyahlar içindeki beyaz bir resim ya da beyazlar içindeki siyah bir resim olabiliyor. Burada resmin hangi nesneye benzediğini belirlemek çok zor. Örneğin bir kuş objesi, fincanda küçük ya da büyük ya da ters dönmüş ya da yanında başka cisimlerle çıkmış olabiliyor. Buradan kuşun çekilmesi ve arkasından da yorumunun bulunup falı bakılan kişilere anlatılması gerekiyor. Öğrencilerimiz bu zor konuyu geliştirdikleri yazılımla çözdü. Yazılımda, yorumlar da cep telefonu veri tabanında saklanabiliyor ve arama yapılabiliyor. Bu sorun için de gerekli algoritmalar çok başarılı şekilde geliştirdi. Yeni objeler bulunup programa eklenebiliyor. Yazılım, android ortamında çalışıyor. İleride diğer telefon türleri için de kullanılır olması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Güvenir, yazılımın bilgisayarların öğrenmesi esasına dayandığını belirterek, "Çalışmanın arkasındaki algoritmalar, akademik olarak bir konferansta sunulacak ölçüde iyi eşleştirmelere dayanıyor. Bu algoritmalar mühendislik dalında da çok yenilikçi algoritmalar" dedi.