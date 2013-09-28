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'Neymiş, İslam adına yapıyormuş. Hadi ordan, neyi İslam adına yapıyorsun?'

Başbakan Erdoğan, 'Terörün dini olmaz. Hele hele, İslam ve terör kavramlarının yan yana gelmesini biz asla kabul etmeyiz' dedi

28 Eylül 2013 21:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında Radikal İslamcı terör örgütlerince gerçekleştirilen saldırılara değinen Erdoğan, "Neymiş, İslam adına yapıyormuş. Hadi ordan, neyi İslam adına yapıyorsun?" ifadelerini kullandı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Radikal İslamcı terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırıları eleştirdi.  "Bunlar İslam'a en büyük zararı vermiştir" dedi.

Erdoğan, terör ve İslam kavramlarının yan yana getirilmesini 'ırkçılık' olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Pakistan'da bir kiliseye yapılan saldırıda 75 kişi hayatını kaybetti. Kardeş Pakistan'a yaşadığı deprem ve bu saldırı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Dünyanın her yerindeki vahşi, insanlık dışı saldırıları kınıyoruz. Terörün dini olmaz. Hele hele, İslam ve terör kavramlarının yan yana gelmesini biz asla kabul etmeyiz.

Müslüman ve terörist kavramlarını yan yana getirecek, insanlık dışı saldırılarda bulunanlar, İslam'a en büyük zararı vermiştir. Neymiş, İslam adına yapıyormuş. Hadi ordan ya, neyi İslam adına yapıyorsun. İslam adına masum insanları öldürme yetkisini, Allah kimseye vermemiştir. Bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin emridir. Bu terör örgütleri, El-Kaide vesaire... Bunlar İslam ile terörün yan yana anılmasına neden olmuştur.

Bizim dinimiz İslam, 'silm' kelimesinden, türemiştir ve bunun anlamı 'barış'tır. Bir barış dininin mensupları olarak biz nasıl terörün yanında olabiliriz. Nasıl terörle iç içe olabiliriz. Bu nedenle bu iki kavramı bir araya getirerek İslamafobiyi yaymaya çalışanlar; en büyük ırkçı, en büyük ayrımcıdır.

Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, terör örgütlerini iyi-kötü diye sınıflandıranlar, bunlara göz yumanlar, terör ateşine körükle gidenler, en az teröristler kadar suçludur en az onlar kadar canidir."

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