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Spor

Neymar'ın sakatlandıktan sonra ilk sözleri: Bacaklarımı hissetmiyorum

2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Kolombiya maçında Brezilyalı yıldız Neymar'ın, final maçında oynama ihtimalinin olmadığı açıklandı

07 Temmuz 2014 22:14

Brezilya Milli Takımı doktoru Jose Luiz Runco, Neymar'ın sakatlığına ilişkin "Eğer darbe 2,5-3 cm yukarı gelseydi Neymar felç kalabilir ve bir daha futbol oynayamayabilirdi." dedi.

Zuniga'nın sert darbesiyle acılar içinde yerde kalan Neymar’ı kontrol etmeye giden Marcelo, “bacaklarımı hissetmiyorum” sözüyle adeta şok oldu.

O andan beri Neymar’ın çığlığını ve acısını unutamadığını söyleyen Marcelo’ya ise ilk destek Scolari’den geldi. Yaşanan bu üzücü olayın ardından kampa psikolog çağıran Felipe Scolari, özel seanslarla yarı finale kadar futbolcuların zihnini temizlemeye çalışacak.

 

Yarı final maçında oynamasının imkanı yok

 

Brezilya Milli Takım doktoru Jose Luiz Runco da yaptığı konuşmada, “Neymar’ın oynamasına en ufak ihtimal yok. Neymar’ın bir daha sakatlanırsa insanlara nasıl cevap verebiliriz” diye konuştu. Neymar’ın basın ofisi de bu görüşmeyi doğrularken; amacın “dostluk ziyareti” olduğunu ve tedavi konusunda tek yetkinin doktor Jose Luiz Runco’da bulunduğunu açıkladı.

 

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