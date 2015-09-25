Neymar'dan itiraf: Manchester United ile görüştüm

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nı yıldızı Neymar, Premier Lig takımlarından Manchester United ile görüştüğünü itiraf etti.

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Manchester United transferi konusunda Brezilya'nın ESPN yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada "Bazı konuşmalar oldu ama sonrası gelmedi. Hiç bir zaman ciddi bir teklif almadım" ifadelerini kullandı.

Barcelona takımında çok mutlu olduğunu belirten 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız "Umarım gene rüya gibi bir sezon olur ve takım arkadaşlarım ile birlikte kupaları kazanmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.