T24 LogoT24 Logo
Spor

Neymar'dan itiraf: Manchester United ile görüştüm

"Bazı konuşmalar oldu ama sonrası gelmedi. Hiç bir zaman ciddi bir teklif almadım"

25 Eylül 2015 17:21

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nı yıldızı Neymar, Premier Lig takımlarından Manchester United ile görüştüğünü itiraf etti.

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Manchester United transferi konusunda Brezilya'nın ESPN yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada "Bazı konuşmalar oldu ama sonrası gelmedi. Hiç bir zaman ciddi bir teklif almadım" ifadelerini kullandı.

Barcelona takımında çok mutlu olduğunu belirten 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız "Umarım gene rüya gibi bir sezon olur ve takım arkadaşlarım ile birlikte kupaları kazanmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

neymarbarcelonamanchester unitedhaber

İlgili Haberler

Barcelonalı yıldız Neymar kabakulak oldu

Kabakulak teşhisi konan Barcelonalı futbolcu Neymar, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda oynayamayacak

Barcelona, Neymar'a aylık 2 milyon 720 bin Euro ödeyecek

Barcelona yönetimi, Manchester United'ın transfer etmek istediği Neymar'a yeni bir sözleşme hazırlayarak serbest kalma bedelini 80 milyon Euro'ya yükseltecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24