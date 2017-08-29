Neymar'dan Coutinho'ya 'telkin': Barcelona'ya gidemezsen pişman olmazsın

Sport Gazetesi, Brezilya basınına dayandırdığı haberinde Neymar'ın Brezilya idmanında Coutinho'ya "Liverpool seni Barcelona'ya bırakmıyor diye üzülme. Gitmezsen pişman olmazsın" dediğini ileri sürdü.

Brezilya Milli Takımı, Ekvador ve Kolombiya ile oynayacakları FIFA 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçları için bir araya geldi. Porto Alegre'deki kampın ilk çalışmasında Liverpool'dan Barcelona'ya transferi hala gündemde olan Philippe Coutinho takımdan ayrı çalıştı. Yıldız futbolcunun bugün takımla çalışması ve perşembe günkü Ekvador maçında oynaması bekleniyor.

İspanyol Sport Gazetesi, Brezilya basınına dayandırdığı haberinde kamp sırasında Neymar'ın Coutinho'ya Barcelona'ya gitmemesi için telkinde bulunduğunu yazdı. Barcelona'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve FIFA'da davalık olan Neymar'ın Coutinho'ya "Liverpool seni Barcelona'ya bırakmıyor diye sakın üzülme. Barcelona'ya gidemezsen pişman olmazsın" dediği iddia edildi.