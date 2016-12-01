Neymar'a 212 milyon Euro'luk teklif!

Alex Ferguson görevi bıraktıktan sonra takımdaki kötü gidişi flaş transferlerle durdurmaya çalışan Manchester United, bu yaz Paul Pogba ile kırdığı transfer rekorunu Neymar için ikiye katlamayı planlıyor.

Daily Record'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı için 212 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

Temmuz ayında Barcelona ile 2021 yılına dek yeni sözleşme imzalayan Neymar'ın sözleşmesinde her yıl serbest kalma maddesi yükseliyor. Önümüzdeki yaz 212 milyon Euro olacak olan serbest kalma maddesi sonraki yıllarda kademeli olarak artmaya devam edecek.

24 yaşındaki süper yıldız, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 16 maçta 6 gol atıp 11 de asist verdi.