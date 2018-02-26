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Spor

Neymar sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı

Paris Saint Germain, puan farkını 14'e çıkardı

26 Şubat 2018 14:03

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Marsilya maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

Marsilya'ya karşı aldığı 3-0'lık galibiyetiyle zirvede puan farkını 14'e çıkaran Paris Saint Germain'de Neymar şoku yaşanıyor. 

Maçın 76'ıncı dakikasında bouna sarr ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileği burkulan 26 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

9 gün sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında real madrid ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Fransız ekibinin teknik direktörü Unai Emery, soyunma odasındaki ilk kontrollerden olumlu sinyaller aldıklarını ve Neymar'ın Real Madrid karşısında oynayabileceğine inandığını ifade etti.

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