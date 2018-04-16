Neymar, Real Madrid'e gidecek mi?

Ünlü menajer Pini Zahavi, Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; Neymar'ın, Paris St Germain'de mutsuz olduğu iddialarını yalanlayan Zahavi, aynı takımda birden fazla süper yıldızın oynamasının sorunlarına dikkat çekti. Neymar'ın, Messi'nin gölgesinden çıkmak için, Barcelona'dan ayrılmak zorunda olduğunu dile getiren Zahavi; "Şu anda dünya üzerinde sadece 3 süper yıldız var. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar. Bu oyuncular aynı kulüpte oynayamaz. Neymar Barcelona'da her zaman 2 numaraydı. Bu kadar büyük bir oyuncudan her topu Messi'ye bırakmasını bekleyemezsiniz. Bu nedenle ayrılma kararı doğruydu. Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı sürece, Neymar'ın İspanyol ekibine gittiğini de göremeyeceksiniz" dedi.



Paris Saint-Germain'in, Neymar için ödediği 222 milyon Euro'luk bonservis bedelinin abartılmaması gerektiğini de savunan Zahavi; "Paris Saint-Germain'in büyük planları var. Neymar da bu planların en önemli parçası. O Paris'e gittikten sonra tüm dünya Fransa Ligi'ni izlemeye başladı" dedi.