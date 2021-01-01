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Spor

Neymar'ın 5 gün süren partisine Koronavirüs soruşturması

Neymar'ın Brezilya'da 500 kişinin katıldığı bir parti verdiği iddia edilmişti

01 Ocak 2021 16:30

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar'ın pandemi döneminde Rio de Janerio'da 5 gün süren bir parti verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da Savcılık, Neymar'ın Brezilya'da 5 gün süren ve 500 kişinin katıldığı parti verdiği iddiaları üzerene soruşturma başlattı.

Rio savcısı yaptığı açıklamada, Neymar tarafından düzenlenen partiyle ilgili olarak basının ifşa ettiği bilgilere dayanarak çok sayıda şikayet aldıktan sonra soruşturma açtığını duyurdu.

Neymar'dan lüks konutta yapılan organizasyon ve alınan pandemi önlemleriyle ilgili acil olarak bilgi vermesi istendi.

Tıklayın - Neymar'dan 5 gün süren, 500 kişilik parti

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