-NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPANDI NEW YORK (A.A) - 09.08.2011 - New York Menkul Kıymetler Borsası günü yükselişle kapattı. Dow Jones sanayi endeksi 429,62 puan artışla 11.239,50 puandan, Nasdaq bileşik endeksi ise 124,83 puanlık yükselişle 2.482,52'den kapandı.