Newton: "Altınordu doğru yolda"

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de dün oynanan Altınordu-Gazişehir Gaziantep maçında Altınordu\'nun 17 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer\'i izleyen Chelsea\'nin oyuncu izleme biriminde görevli Edward Newton, İzmir temsilcisinin doğru yolda olduğunu söyledi.

Chelsea\'de 2012\'de teknik patron Roberto Di Matteo döneminde yardımcı antrenörlük görevi üstlenen, şu anda ise oyuncu izleyen Edward Newton ile Chelsea Kaleci Departmanı Başantrenörü Christophe Lollichon, Berke ile birlikte kırmızı-lacivertlileri kulübü de mercek altına aldı. Yeşilyurt Sait Altınordu, Torbalı Metin Oktay ve Kuşadası Beytullah Baliç yerleşkelerini inceleyen ikiliye Başkan Seyit Mehmet Özkan eşlik etti. Newton ve Lollichon, Altınordu\'nun işleyişi ve oyuncu yetiştirme planlaması hakkında bilgiler aldı.

Tesislerden son derece etkilendiğini belirten Newton, \"Her şey adım adım planlanarak yapılmış ve futbolcuların rahatlığı için dizayn edilmiş. Altınordu, Avrupa\'nın çok uzağında değil, hatta bir çok kulübün ilerisinde. Burayı, Chelsea ve Bayern Münih gibi üst düzey kulüplerle karşılaştırdığımızda çok fark göremiyoruz\" dedi. Altınordu felsefesinin büyüleyici olduğunu belirten İngiliz teknik adam, \"Özellikle genç futbolcuların kendi yiyeceği sebze ve meyveleri üretmeleri beni çok etkiledi. Kendilerini hayata da hazırlamaları gerçekten çok önemli. Türkiye\'nin her yerinden genç yaşta oyuncu yetiştiren Altınordu futboldaki o büyük resmi yakalamış\" yorumu yaptı. İki teknik adamın Berke\'yi yetenekli buldukları ve kendisini izlemeye devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

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