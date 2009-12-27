Newsweek'in şaşırtıcı teknoloji kehaneti

Ünlü "Newsweek" dergisi yıllık teknoloji tahminlerini yayımladı ve Microsoft'un Steve Ballmer'ı önümüzdeki sene işten atacağı kehanetinde bulundu. İddia son derece kesin; ama yine de cüretkar.

Tech Predictions for 2010'da yer alan tahminlerin çoğu ihtimal dahilinde olmasına rağmen Microsoft'un Steve Ballmer'ı işte atması son derece sıra dışı gözüküyor. Newsweek bu kehanetini Steve Ballmer'ın şimdiye kadar görevde olduğu süreyi inceleyerek sebeplendiriyor. Ballmer Ocak 2010'da Microsoft CEO'su olarak onuncu yıldönümünü kutlayacak; ama arkasında bıraktığı geçmiş pek de pozitif değil

Borsa kurları neredeyse yüzde 50 oranında düştü, Vista satış hasılatı ve imaj konusunda bir bozgun niteliğindeydi, Google arama ve çevrimiçi reklam alanlarında baskın, Apple MP3 çalar ve müzik satışlarında neredeyse bir monopole sahip ve tüm bunların yanında Ballmer'ın mizacı da var. Tüm bunlar, Ballmer ve Microsoft'un Windows 7 ile yaşadığı zaferi bile gölgede bırakmaya yetti.

Fakat Ballmer döneminde gerçekleşen tüm negatif gelişmelere rağmen Bill Gates'in lise arkadaşını kapı önüne koymak zor olacaktır: Firmanın yönetim kuruluyla arkadaşlığının yanında Microsoft'ta şu an onun yerine geçebilecek kimsenin olmaması bu kehanetin gerçekleşme olasılığını düşürüyor.