Newsweek: AKP kendi derin devletini yaratıyor

Newsweek Dergisi'nde yayımlanan Soner Çağaptay imzalı makalede “İslamcılar, Türkiye’nin karanlık Derin Devleti’nden kurtulmuyor ancak yerine kendilerinkini koyuyorlar” dendi.



Yerel seçimlere bir hafta kala Newsweek dergisi yine, AKP’ye sert eleştirileriyle tanınan, Washington Enstitüsü’nün kıdemli uzmanı Soner Çağaptay’ın bir makalesini yayınladı. Ergenekon davasına dikkat çekildiği makalede “İslamcılar, Türkiye’nin karanlık derin devletinden kurtulmuyor ancak yerine kendilerinkini koyuyorlar" iddiasına yer verildi.

Newsweek dergisinin son sayısında yayınlanan “Türkiye’nin gizli güç tellalları" başlıklı makalede Ergenekon davasına vurgu yapılarak “İslamcılar, Türkiye’nin karanlık Derin Devleti’nden kurtulmuyor ancak yerine kendilerinkini koyuyorlar" savında bulunuldu.



‘Batılılar fantezi diye geri çevirirdi’



Ergenekon iddianamesinde inandırıcı olmayan bir biçimde “Laik milliyetçilerin inandırıcı olmayan bir biçimde eş zamanlı olarak İslamcı, Marşist ve Kürt yanlısı terör saldırılarını planladıkları" öne sürüldüğüne işaret edilen makalede “Herhangi başka bir Batılı toplumda bu tüm tutarsız suçlamalar, fantezi olarak geri çevrilirdi" ifadesi kullanıldı.



Makalede Türkiye’de “eski Derin Devlet"in geçmişte birkaç defa ortaya çıktığı savunulurken, Susurluk kazasına değinilerek Türkiye’deki güçlü orta sınıfın özgürlükleri sınırlandıran bu “yozlaşmış elidi" geri itmeyi başardığı, “Derin Devlet"in AB sürecince daha da zayıflatıldığı yorumu yapıldı.



“AKP Ergenekon’u kullanıyor’



AKP’nin iktidara gelmesi üzerine birçok Türk demokratının “Derin Devlet’in yok edileceğini umduğunu kaydeden Çağaptay, “Ancak o zamandan beri geçen yedi yıllık sürede AKP karanlık güç tellallarından kurtulmak yerine, hükümeti devirmeyi amaçlayan gerçek bir komployu içerdiği gibi görülen Ergenekon gibi davaları Türkiye’nin laik hakimlerini, medya, ordusu ve hemen hemen tüm siyasi karşıtlarını saldırmak için kullandı" görüşünü dile getirdi.

“Hükümetin iddialarının gülünçlüğüöne ilişkin kuşkuları gidermek amacıyla Tuncay Güney’in kişiliğine ve iddialarına dikkat çekilen makalede şu görüşler de dile getirildi:

“Buradaki trajedi, AKP’nin, Ergenekon’u, sadece Türkiye’nin Derin Devlet’ten kurtulmasını sağlamak için değil, ayna zamanda Mart 29’da ülke çapında yapılacak yerel seçimi öncesi meşru muhalefeti yıldırmak amacıyla da kullanıyor olmasıdır. Son seçimlerin gösterdiği gibi nüfusun yarısından fazlası hala AKP’ye karşı ancak birçok kişi şimdi hükümetin düşmanlarını izlediği işaretleri nedeniyle konuşmaktan korkuyor."



Polisin sadece Ergenekon soruşturmasında 1.5 milyon telefon görüşmesi ve e-mesajlarını kayda aldığı öne sürüldüğü makalede “Bu tur işaretler, AKP’nin, eski derin devletin yerine kendisine ait yeni bir Derin Devlet’i yerleştirdiğini gösteriyor" iddiasında bulunuldu. Makalede söyle devam edildi:



"Değişim için liberal parti gerekli"



“İslamcılar, bir cadı avını yürütmek için hala önceki sistemin hayaletini kullanırken şimdi güç manivelalarını çeviriyor. Derin devlet bir zamanlar, komünistler ve İslamcıları korkutmak amacıyla işlemiş olabilir ancak bugün muhalifleri ezmek için laik, liberal ve milliyetçi Türklere karşı kullanılıyor. Türkiye’nin ilericilerinin kalpleri kırık olmalı. Siyasi modernizasyon ve AKP’nin, devleti komplo teorilerinden ve karanlık güçlerden kurtaracağını ummuşlardı ancak böyle bir değişimin gerçekleşebilmesi için ülkenin dümeninde liberal bir parti olması gerekiyordu.



