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Dünya

News of the World son baskısında yok sattı

Rupert Murdoch'a bağlı News of the World gazetesini kapanmaya zorlayan 'telekulak skandalının' yankıları sürüyor.

11 Temmuz 2011 03:00

T24- Rupert Murdoch'a bağlı News of the World gazetesini kapanmaya zorlayan ''telekulak skandalının'' yankıları sürüyor. Dün son baskısı yayımlanan gazete 4 milyonun üzerinde sattı.
 




News of the World 168 yıllık tarihini dün son baskısıyla noktalarken, birçok gazetenin baş sayfasında krizi kontrol altına almak için dün Londra'ya varan Avustralya asıllı medya patronu Rupert Murdoch'un fotoğrafları var.

Gazete, sinema ve televizyon şöhretlerinden tutun Irak'ta ölen askerlerin ya da cinayet kurbanlarının yakınlarına değin İngiltere'de çok sayıda kişinin cep telefonunu, özel detektifler tutarak ya da polise rüşvet vererek dinlemekle suçlanıyor.

Murdoch, peşpeşe gelen bu iddialar karşısında geçen hafta ani bir kararla gazeteyi kapatmaya karar vermişti.

Ama skandalın üstünün henüz kapanmadığını düşünen Guardian, ''Kim, neyi, ne zaman biliyordu?'' diye soruyor. Murdoch'un gazete müdürleri konuyla ilgili İngiltere parlamentosuna ifade verirken, telefon dinleme vakalarının kendi başına buyruk bir muhabirden kaynakladığını, münferit olduğunu söylemişlerdi.

Ancak Guardian, gazetedeki usülsüzlüklerin aslında bundan çok daha yaygın olduğunun Rupert Murdoch'un en yakın danışmanı tarafından bilindiği iddialarının su yüzüne çıktığını yazıyor.

Keza Independent da bu hususu manşetine taşırken, giderek büyüyen telekulak skandalı nedeniyle Rupert Murdoch'un BSkyB'yi, yani İngiltere'deki en büyük dijital yayın platformunu bütünüyle satın alma planlarının artık suya düşmüş gibi göründüğünü belirtiyor.

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