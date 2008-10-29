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Spor

Newcastle 2 ay sonra!..

Premier Lig'de tek galibiyetini 2 ay önce alan Newcastle United, bu sezonki ikinci galibiyetini West Bromwich karşısında elde etti.

29 Ekim 2008 02:00




Premier Lig'de tek galibiyetini 2 ay önce 23 Ağustos'ta Bolton karşısında alan Newcastle United, bu sezonki ikinci galibiyetini West Bromwich karşısında elde etti. Magpies böylece küme düşme hattının üzerine çıktı.

Sezona ManU beraberliği ile başlayıp 2. hafta Bolton'ı yenerek bu yıl için umutlanan ancak Keagan'ın ayrılmasıyla serbest düşüşe geçen Newcastle, West Bromwich karşısında erken öne geçti. 9. dakikada Donk'un Ameobi'yi düşürmesiyle penaltı kazanan Siyah beyazlılar'da Barton takımını öne geçiren isin oldu. İlk yarının son anlarında Martins, Beye'nin ortasında skoru 2-0'a taşıdı. 2 yarıda konuk ekip biraz daha etkili oldu ve Coloccini'nin hatasının ardından Miller ile bir gol buldu ama bu West Brom'a yetmedi.

Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Newcastle 2. galibiyetiyle puanını 9'a yükseltti ve küme düşme hattından kurtulmuş oldu.

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