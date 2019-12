-NEW YORK'UN YENİ SLOGANINDA AŞK VURGUSU NEW YORK (A.A) - 15.10.2010 - ABD'nin New York kenti, megapolü bir süredir etkileyen ayrımcı ve ırkçı olayların ardından olumlu bir mesaj vermek amacıyla kent için "Aşka Aşık Ol, Nefretten Nefret Et" (Love Love, Hate Hate) sloganını seçti. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve lezbiyen olan Belediye Meclisi Başkanı Christine Quinn, yeni sloganı tanıtırken, "Büyük Elma" lakaplı kentin hoşgörü geleneğinin tehdit altında olduğunun altını çizdi. Son dönemde, New York'ta ve ülke genelinde ırkçı ve ayrımcı birçok saldırı ve cinayetin meydana geldiğini belirten Quinn, "Tüm New Yorklular'a hoşgörü ve sevgi mesajımızı iletmeyi sürdürmeliyiz" dedi. New York'ta geçen hafta Bronx semtinde bir çetenin 3 kişiye eşcinsel oldukları gerekçesiyle işkence etiklerinin ortaya çıkması büyük infial yaratmıştı. Bundan önce de komşu New Jersey eyaletinde genç bir üniversite öğrencisi, internette bir başka erkekle birlikte olduğunu gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından Manhattan'da bir köprüden atlayarak intihar etmişti. Eşcinsel hakları savunucuları da, New York eyaletinin Cumhuriyetçi Vali adayı Carl Paladino'nun eşcinsellerin davranışlarından "iğrendiği" yönündeki açıklamalarından duydukları memnuniyetsizliği ifade etmişti. "Aşka Aşık Ol, Nefretten Nefret Et" sloganı kentteki yüzlerce bilbord ve telefon kabinine yerleştirilecek.