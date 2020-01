New York'un en pahalı dairesini Rus aldı

T24- Dünyanın en zengin 93'üncü kişisi Rybolovlev'in ABD'de öğrenci olan kızı Ekaterina'nın adına aldığı 6 bin 744 metrekarelik dairenin 21 odası bulunuyor.





Sabah'ın haberine göre, Forbes'a göre dünyanın en zengin 93'üncü kişisi olan 7 milyar dolarlık servetin sahibi Rus Dmitry Rybolovlev, kızına aldığı ev ile rekora imza attı. Dünyanın en büyük potasyum gübre üreticisi Rybolovlev, 22 yaşındaki kızı Ekaterina Rybolovleva'ya ABD'nin New York kentinde 88 milyon dolar (165 milyon TL) değerinde bir çatı katı daire aldı. Şu an ABD'de öğrenci olan Ekaterina'nın New York gittiği dönemlerde kalacağı daire kentin şimdiye kadar en yüksek fiyata satılmış apartmanı oldu.





3.5 milyar dolarlık boşanma





15 Central Park West bölgesindeki 6 bin 744 metrakerelik dairenin 10 geniş odası ve 4 yatak odasının yanı sıra 7 tane de giyim odası bulunuyor. Dairenin dikkat çeken diğer özellikleri ise geniş bir manzaralı terası, kütüphanesi ve hatta kendi sanat galerisi olması. ABD basını Ryboloylev'in rekor fiyat ödediği evinin tapusunu da kızının adına yaptığını yazdı. Buna gerekçe olarak da kızı Ekaterina'nın annesi olan 23 yıllık eşi Elena ile boşanma davasının sürüyor olması gösterildi. Elena kendisini aldattığını söylediği eşi Ryboloylev'e karşı açtığı boşanma davasında 3 buçuk milyar dolar (6.5 milyar TL) tazminat istiyordu. Eğer Elena, bu tazminatı kazanırsa şimdiye kadar ki en pahalı boşanmaya imza atmış olacak.





Geliri hayır kurumlarına





Rus milyarderin kızının yeni evinin eski sahipleri Citigroup'un eski CEO'su Sandy Weill ve eşi Joan zamanında 42.4 milyon dolara aldıkları evlerini kasım ayında 88 milyon dolara satışa çıkarmıştı. İkili, satış sonrasında elde edecekleri gelirin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacaklarını açıklamıştı. New York kentindeki Rus milyarderin aldığı evden önceki en pahalı daire rekoru ise 2006 yılında 53 milyon dolara satılan bir başka dairedeydi. Servetinin büyük kısmını dünyanın en büyük potasyum gübre üreticisi olan Uralkali şirketindeki hisseleri sayesinde elde eden Rybolovlev'in Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra Kremlin'in desteği ile milyarder olan bir grup oligark arasında olduğu biliniyor. 43 yaşındaki milyarder, kızına evi almadan önce de dünya basınına Fransız futbol kulübü Monaco ile gündeme gelmişti. Ryboloylev'in gelecek yıl Monaco'yu satın alması bekleniyor.