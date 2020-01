Sicilya mafyasından New Yorklulara teklif: Sizi IŞİD'e karşı biz koruyalım

New York'un en ünlü mafya gruplarından Sicilya kökenli Gambino ailesi, IŞİD saldırılarına karşı tetikte olan New Yorkluları bu örgüte karşı korumayı teklif etti.

DHA'da yer alan habere göre; NBC'ye konuşan Gambino ailesinden Giovanni Gambino, mafyanın New Yorkluları FBI, İç Güvenlik Örgütü gibi kuruluşlardan daha iyi koruyabileceğini iddia ederek, “Resmi güvenlik kuruluşları genellikle geç harekete geçiyor ve olan bitenlerin tam resmini göremiyor, çünkü insan istihbaratları zayıf" dedi.



Önce Sicilya mafyasıyla karşılaşması gerekecek

Paris saldırılarından sonra güvenliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını belirten Gambino, “Eğer IŞİD New York'a saldırmayı planlıyorsa, önce Sicilya mafyasıyla karşılaşması gerekecek" diye konuştu.



Gambino, dünyanın bugün tehlikede olduğunu ileri sürerek, “Ama New York'un mahallelerinde yaşayıp da Sicilya bağlantısı olanların korkmasına gerek yok. Biz dostlarımızı ve ailelerimizi aşırılardan ve teröristlerden, özellikle de İslam Devleti denilen zalim ve psikopat örgütten koruruz" dedi.



Sicilya'nın Palermo kenti yakınlarındaki Torretta'da büyüyen Gambino, IŞİD'in Sicilya mafyasından korktuğu için Sicilya'da herhangi bir IŞİD örgütlenmesine rastlanmadığını söyledi.