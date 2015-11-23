T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sicilya mafyasından New Yorklulara teklif: Sizi IŞİD'e karşı biz koruyalım

"Eğer IŞİD New York'a saldırmayı planlıyorsa, önce Sicilya mafyasıyla karşılaşması gerekecek"

23 Kasım 2015 11:32

New York'un en ünlü mafya gruplarından Sicilya kökenli Gambino ailesi, IŞİD saldırılarına karşı tetikte olan New Yorkluları bu örgüte karşı korumayı teklif etti.

DHA'da yer alan habere göre; NBC'ye konuşan Gambino ailesinden Giovanni Gambino, mafyanın New Yorkluları FBI, İç Güvenlik Örgütü gibi kuruluşlardan daha iyi koruyabileceğini iddia ederek, “Resmi güvenlik kuruluşları genellikle geç harekete geçiyor ve olan bitenlerin tam resmini göremiyor, çünkü insan istihbaratları zayıf" dedi.
 

Önce Sicilya mafyasıyla karşılaşması gerekecek

 

Paris saldırılarından sonra güvenliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını belirten Gambino, “Eğer IŞİD New York'a saldırmayı planlıyorsa, önce Sicilya mafyasıyla karşılaşması gerekecek" diye konuştu.

Gambino, dünyanın bugün tehlikede olduğunu ileri sürerek, “Ama New York'un mahallelerinde yaşayıp da Sicilya bağlantısı olanların korkmasına gerek yok. Biz dostlarımızı ve ailelerimizi aşırılardan ve teröristlerden, özellikle de İslam Devleti denilen zalim ve psikopat örgütten koruruz" dedi.

Sicilya'nın Palermo kenti yakınlarındaki Torretta'da büyüyen Gambino, IŞİD'in Sicilya mafyasından korktuğu için Sicilya'da herhangi bir IŞİD örgütlenmesine rastlanmadığını söyledi.
 

ETİKETLER

ışidmafyanewyorksicilya

İlgili Haberler

Belçika'da terör alarmı; 16 kişi gözaltına alındı

Radisson Blu Otel zincirinin Mali'nin başkent Bamako'daki otelinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen yaşanan rehine krizinde 21 kişi hayatını kaybetmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24