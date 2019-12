-New York'taki Wall Street protestoları NEW YORK (A.A) - 14.10.2011 - New York'ta finans merkezi olarak bilinen ''Wall Street''i, ülkedeki gelir dağılımı dengesizliğini, işsizliği ve ekonomik politikaları protesto eden göstericilerin yaklaşık bir aydır kaldıkları parkın temizlik için bugün boşaltılmasına karşı çıkmaları bekleniyor. 17 Eylül'den bu yana Wall Street'in hemen yanındaki Zuccotti Park'a kamp kuran ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim yaptığı açıklamada, kendilerine destek verenleri, bugün sabah parkta toplanarak parkın temizlik için boşaltılmasına karşı durmak üzere ''şiddet içermeyen savunmaya'' geçmeye çağırdı. Hareketin ivme kazandığı belirtilerek ''işgalin'' şimdi sadece New York'ta değil, ABD'de pek çok kentte görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in kendilerini ziyarete geldiğinde parkın temizliğinin Cuma erken saatte başlayacağı için parkın boşaltılmasının istendiği hatırlatıldı. Sivil girişim, parkın temizlik planının aslında Wall Street karşıtı eylemi durdurma amacı taşıdığına inandığını belirterek Bloomberg'in her ne kadar ''park, temizliğin ardından açılacaktır'' dese de, parkta kalan protestocuların ''kurallara uymaları gerektiği, bu kuralların da kimsenin parkta uyku tulumlarında ve küçük çadırlarda kalmamaları'' olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Parkı temizlik girişiminin bizi durdurma girişimi olması bekleniyor. Tüm New Yorklular, lütfen belediyeyi arayıp Belediye Başkanının bize karışmayı bırakmasını isteyin ve sabah bize katılın.'' Parkı kendilerinin temizlediklerini ve güvenli şekilde koruduklarını söyleyen göstericiler, ''Parkın temizliğini kendimiz yaptık ve yapmaya devam edeceğiz'' dedi. -29 Ekim Bayrak Çekme Töreni de İptal Edildi- Bu arada her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Wall Street'teki Bowling Green Park'a Türk bayrağının çekilme törenine bu yıl New York polisi tarafından bölgedeki protestolar yüzünden izin verilmediği açıklandı. New York polisi devam eden protestolardan dolayı Wall Street'te son derece sıkı güvenlik önlemleri uyguluyor. Bu arada protestocuların yakında Times Meydanında büyük bir protesto gösterisi yapmaları bekleniyor.