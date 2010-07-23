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Dünya

New York'taki soygunu Dart Vader gerçekleştirdi!

Müşterilerin şaka zannettiği soygunun, silahın banka çalışanlarına doğrultulması sonrası hiç de öyle olmadığı anlaşıldı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sinema tarihinin başyapıtlarından sayılan Star Wars serisinin ünlü karakteri Darth Vader elbisesi giymiş silahlı soyguncu, ABD'nin New York eyaletindeki bir bankayı soymasının ardından kayıplara karıştı.

  

Star Wars serisinin kötü ancak sevilen ve saygı duyulan karakterlerinden Darth Vader'ın elbisesini giymiş silahlı bir soyguncu New York'taki Chase Bank'e dün (22 Temmuz 2020) yerel saatle 11:30 sularında silahlı bir şekilde girdi.

The Daily Mail'ın haberine göre çalışanların ilk başka şaka zannettiği bu soygun girişiminin ciddiyeti, hırsızın silahı çalışanlara doğrultması ve  "Bu bir şaka değil" diye bağırarak kasadaki paraları istemesi ardından anlaşıldı. 

Suffolk ilçesi dedektiflerinden yüzbaşı Willim Lamb, müşterileri yaşananların bir şaka olduğunu, ciddi bir soygun girişimi olmadığın düşündüğünü belirtirken, polis, Dart Vader'in yakalamak için harekete geçmiş durumda.

  

Bankanın hırzılık ardından ne kadarlık bir meblağanın çalındığını hâlâ hesaplayamadığı belirtilirken, bu soygunun yakın zamanda gerçekleştirilen ikinci soygun olduğu bildirildi.

New York Polisi'nin çarşamba günü yakaladığı ve kendisine "Bouquet Bandit" (buket haydut) ismini takan soyguncunun da soygunun ardından bankaya çiçek bıraktığı bildirilmişti.


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