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Dünya

New York'taki BM binası önünde PKK ve YPG'ye destek eylemi

Eylemciler Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen sloganlar att

16 Şubat 2016 14:18

ABD'nin New York kentinde bir grup, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele ettiklerini savundukları PYD'nin askeri kanadı YPG ile PKK'yi destekleyen bir eylem düzenledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nafiz Albayrak'ın haberine göre; Abdullah Öcalan’ın, yakalanışının 17. yıldönümünde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde düzenlenen eylemde, Türkiye’nin, Kürtler üzerinde baskı uyguladığını savunan konuşmalar yapıldı. Türkiye hükümetinin, Abdullah Öcalan ile görüşmeler yaptığına değinilen açıklamada, PKK ve YPG’nin, IŞİD’e karşı savaştığını savunan eylemciler Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen sloganlar attı.

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