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Dünya

New York'ta ''Zombi Yürüyüşü'' NEW YORK (A.A)

04 Ekim 2011 09:54

-New York'ta ''Zombi Yürüyüşü'' NEW YORK (A.A) - 04.10.2011 - ABD'nin New York kentinde ekonomik kriz, kapitalist sistem, küresel ısınma, işsizlik ve sosyal eşitsizlik gibi sorunları protesto etmek isteyen yüzlerce gösterici zombi kıyafetleriyle yürüyüş yaptı. Wall Street karşıtları olarak bilinen, sendika üyelerinin, üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin ve işsizlerin oluşturduğu gösterici grup, 17 Eylül'den bu yana sürdürdüğü eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Yaptıkları zombi makyajları ve giydikleri kıyafetlerle eylemlerine renkli bir boyut kazandıran protestocular, polisin yakın takibinde New York sokaklarında seslerini duyurmaya çalıştı.   Ellerinde, "Krizin Nedeni Kapitalizm", "Şirketlerin Refahına Son, Wall Street'e Şimdi Dava Açalım", "Oligarşik New York Belediye Başkanımızın 18 Milyar Doları Var", "Siz Buna Düzensizlik Diyorsunuz Bizse Demokrasi Diyoruz", "Biz Hipi Değil Vatanseveriz", "Onlar Bizim Adımıza Konuşmuyor"  yazılı pekçok pankart taşıyan grup, mevcut ekonomi politikalarını eleştiren sloganlar attı. Eylemcilerin merkezi haline gelen Zucotti Park'ta başlayan ve New York Menkul Kıymetler Borsasının bulunduğu Wall Street'ten New York Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu semte kadar süren yürüyüş sırasında polisin yakın güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Çok sayıda New Yorklunun destek verdiği göstericiler polise herhangi bir güçlük çıkarmadı. Protestocu grup yürüyüş öncesinde ve sonrasında Zucotti Park'ta renkli şovlar da sergiledi. Öte yandan Wall Street zaman zaman bireysel eylemlere de sahne oldu. Yüzüne maske takmış bir gösterici gün boyu elindeki gazeteyle tepkisini dile getirdi. Bir başka gösterici de elindeki "Bankacılar Nazidir" yazılı pankartla New Yorkluların dikkatini çekmeye çalıştı.  Daha önce, ünlü Brooklyn Köprüsü'nü trafiğe kapattıkları için 700 göstericiyi gözaltına alan New York polisinin bu kez olası bir taşkınlığa karşı Wall Street'in simgesi durumundaki boğa heykelinin etrafında bile tedbir aldığı görüldü. 

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