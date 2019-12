-NEW YORK'TA ''TÜRK KÜLTÜR GECESİ'' NEW YORK (A.A.) - 27.05.2011 - ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtinde ''Türk Kültür Gecesi'' düzenlendi. Brooklyn Belediye binasına Türk bayrağının çekildiği coşkuyla kutlanan Kültür Gecesi'nde, Brooklyn ve Manhattan'daki Türk restoranları hazırladıkları standlarda Brooklynlilere Türk yemekleri ikram etti. Etkinliğe, Brooklyn Belediye Başkanı Marty Markowitz, BM Daimi Temsilcisi Ertuğrul Apakan, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar başta olmak üzere türk toplumu önderleri katıldı. Belediye Başkanı Markowitz konuşmasına başlamadan önce, ''Şampiyon Fenerbahçe, ben de Fenerbahçeliyim'' diyerek boynuna sarı-lacivertli atkı taktı. New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da Markowitz'e arkasında kendi isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Konuşmasında Türkiye'nin müttefik bir ülke, Türk insanının da dost olduğunu ifade eden Markowitz, Brooklyn'in Amerika'daki en büyük Türk toplumuna ev sahipliği yaptığını söyledi. Brooklynlilere, ''Siz dünyanın en kalabalık şehri olarak New York'u biliyorsunuz değil mi?'' şeklinde seslenen Markowitz, ''Ama İstanbul'un nüfusu New York'un iki katı. Hepinizin İstanbul'a giderek o büyük şehri görmenizi istiyorum'' dedi. Siyasi gündeme de vurgu yapan Brooklyn Belediye Başkanı, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır, Libya ve Suriye'nin Devlet Başkanlarına karşı gösterdiği tavır son derece doğrudur. Başbakan Erdoğan, 'Eşitlik, adalet ve demokrasi sadece belirli ülkelerin değil tüm dünya ülkelerinin yönetim biçimi olmalıdır' sözleriyle büyük bir lider olduğunu kanıtlamıştır'' diye konuştu. Kürsüye üzerinde ''Brooklyn'' yazan tişörtle gelen New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ise Brooklyn Belediyesinin Türk toplumuna gösterdiği ilgiye teşekkür ederken, New York'a gelen pek çok Türk'ün yaşamak için Brooklyn'i seçmesinin arkasında bir neden olduğunu, bunun da şehrin yapısının Türk yaşantısına uygunluğu olduğunu ifade etti. Brooklyn Belediye Başkanı Markowitz, görev süresi Kasım ayında sona erecek olan Başkonsolos Mehmet Samsar'a bir teşekkür plaketi sunarken, Samsar da Markowitz'e ''kahve fincanı takımı'' verdi. Etkinlikte, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu bir gösteri yaptı. New York turizm ateşeliği ve Türk Hava Yolları'nın tanıtıcı broşürler dağıttığı geceye Amerikalılar büyük ilgi gösterdi.