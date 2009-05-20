New York'ta Türk günü yürüyüşü yaklaşıyor

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Kaya Boztepe, 23 Mayıs günü yapılacak 28. Türk Günü Yürüyüşüne 40 binin üzerinde Türk'ün katılmasını ümit ettiklerini söyledi.



Boztepe 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 28. geleneksel Türk Günü Yürüyüşü hakkında bilgi verdi.



ABD'de yaşayan Türklerin hem kendi içlerinde yaptıkları faaliyetlerin hem de dışarıya yönelik yapması gereken faaliyetlerin son derece önemli olduğunu belirten Boztepe, "Bunun birisi olmadan öbürü olmuyor. Türk Günü Yürüyüşü bizim ABD'de kendi toplumumuz içinde bir araya gelmemiz açısından her zaman çok önemli olmuştur, bundan sonra da önemli olmaya devam edecek" dedi.



ABD'deki Türk toplumu içinde tabandan başlayan dayanışmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Boztepe, "Dünyanın süper gücü olarak nitelendirilen ABD'de yaşayan Türk toplumunun yapabileceği, yapması gereken çok önemli şeyler olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.



Yürüyüşten bir gün önce yapılacak baloda ve Türk Günü Yürüyüşünde anket çalışması yapacaklarını da bildiren Boztepe, ankette ABD'de yaşayan Türklere ihtiyaçları, Amerikan vatandaşlığına sahip olup olmadıkları ve ABD'de oy kullanma durumlarıyla ilgili sorular sorulacağını söyledi. Boztepe, "Alacağımız veriler bize daha doğru hareket edebilme imkanı sunacak" dedi.



Boztepe ABD'de yaşayan farklı gelir seviyelerine sahip Türklerin ortak ve farklı ihtiyaçlarını tespit etmek istediklerini belirterek, doğru bilgi olmadan sorunlara çözüm üretmenin son derece zor olduğunu, bu tür bilgilerin kendilerine yol gösterici olacağını söyledi. Boztepe, TADF'nin ABD'de yaşayan Türk asıllılara, Amerikan vatandaşı olabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için yardımcı olmayı hedeflediğini vurguladı.



Kaya Boztepe, Türk Günü Yürüyüşü çalışmalarının büyük özveri ve coşkuyla devam ettiğini de belirtti.



Boztepe'nin verdiği bilgiye göre 28. Türk Günü Yürüyüşü ve Balosuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti, CHP ve MHP partilerinden 9 milletvekili katılacak.

