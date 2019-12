New York'ta Şükran Günü terör paniği

ABD'nin New York kenti ve çevresindeki metrolara yönelik El Kaide'nin bir saldırı hazırlığında olduğu iddiaları üzerine, kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.Hindistan, kanlı terör saldırılarıyla sarsılırken, ABD'de en çok seyahat edilen günlerden biri olan Şükran Günü'nde terör örgütü El Kaide'nin toplu taşıma araçlarına yönelik saldırı yapılacağı iddiaları endişe yarattı.Televizyonlarda çıkan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan uyarıda, terör örgütü El Kaide'nin ABD'de Şükran Günü (27 Kasım) ile başlayan Noel ve yılbaşına dek sürecek tatil sezonunda New York'ta ve çevresinde özellikle metro ve tren hatlarına yönelik terör saldırıları planlarının olabileceği bildirildi.Saldırı iddiaları henüz doğrulanmamasına karşın New York polisi, özellikle Grand Central, Times ve Union Square istasyonlarında güvenlik önlemlerini artırdı.Grand Central'da, New York Polis Departmanı'ndan memurların yanı sıra, bomba uzmanları ve bomba köpekleriyle önlem alması dikkati çekti. New York metrosunun birçok değişik noktaya bağlantı yapılabilen ana istasyonlarından biri olan Grand Central Terminali'nin çevresinde polis arabalarının da artırıldığı gözlenirken, istasyonlarda ve trenlerde yolculara yönelik sık sık `şüpheli paket ve kişileri polise haber vermeleri' yönünde anonslar yapıldı.ABD İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Russ Knokce, istihbarat örgütlerinin, New York'taki yetkilileri olası bir El Kaide saldırısı olacağı yönünde 25 Kasım'da uyarıda bulunduğunu açıklamıştı.