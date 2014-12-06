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Dünya
Deutsche Welle

New York'ta protestoların üçüncü günü

New York'ta polisin son aylarda siyahilere uyguladığı şiddeti protesto edenler yine sokaklara döküldü. Gösteriler başka kentlere de sıçradı.

06 Aralık 2014 13:51


ABD'de polisin uyguladığı şiddeti protesto eden New Yorklular'ın düzenlediği protestolar üçüncü gününde sürdü. Göstericiler Noel öncesi satışları engellemek için cadde ve köprüleri kapatmaya çalıştı. Bazı göstericiler dükkanlara girip sessizce yerde yatarak polisin son aylarda öldürdüğü siyahilere dikkat çekmeye çalıştı.

Gösterilerde taşınan pankartlarda, kaçak sigara sattığı için gözaltına alınırken bir polis tarafından boğularak öldürülen Eric Garner olayına karışan bütün polislerin görevden alınması talebi dile getirildi. Büyük Jüri'nin, astım hastası olan Garner'in boğazını sıkarak öldüren polisin yargılanmaması yönündeki kararı tepkilere neden olmuştu. Kısa bir süre önce de Büyük Jüri 18 yaşındaki siyahi Michael Brown'u öldüren polis hakkında benzer bir karar vermişti.

Gösteriler yayılıyor

Polis şiddetini protesto gösterileri sadece New Yorka sınırlı kalmadı. Dün gece Washington, Baltimore, Harvard Üniversitesi ve Chicago'da da gösteriler vardı. Chicago'da göstericiler doldurucu soğuğa rağmen saatler gösteriye devam etti.

Akai Gurley'in öldürülmesinde top Büyük Jüri'de

Öte yandan Brooklyn Savcılığı Kasım ayında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi Akai Gurley olayıyla ilgili olarak yine Büyük Jüri'nin karar vereceğini açıkladı. Silahsız olan Gurley, kız arkadaşının oturduğu binanın girişinde bir polis memuru tarafından öldürülmüştü. Vurulma öncesinde Gurley'in polis memuruna karşı tehdit oluşturacak bir saldırıda bulunmaması, tepkilere neden olmuştu. Michael Brown, Eric Garner ve 12 yaşındaki siyahi çocuğu vuran polisler beyazdı. Akai Gurley'i vuran polisin de Asya kökenli olduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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